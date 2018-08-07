Від ран, отриманих біля Попасної, помер військовий 14-ї бригади
Про це розповіли в Дубровицькому райвійськкоматі.
"Під час обстрілу позицій 29.06.2018 року в районні населеного пункту Попасна Донецької області з боку НЗФ із застосуванням РПГ та стрілецької зброї отримав вогневе кульове поранення голови, внаслідок чого 8 липня 2018 року від отриманих поранень помер в Харківському військовому госпіталі", – йдеться в повідомленні.
Іван Борсук брав участь у боях в Дебальцеве. Був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "Захиснику Вітчизни". У травні 2018 року Івана Борсук підписав контракт з 14-ю ОМБр.
Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 8 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
В ОБСЄ заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого відзвітували у штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.
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