Від ран, отриманих біля Попасної, помер військовий 14-ї бригади

У Харківському військовому госпіталі сьогодні, 8 липня, помер військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Іван Борсук.

Про це розповіли в Дубровицькому райвійськкоматі.

"Під час обстрілу позицій 29.06.2018 року в районні населеного пункту Попасна Донецької області з боку НЗФ із застосуванням РПГ та стрілецької зброї отримав вогневе кульове поранення голови, внаслідок чого 8 липня 2018 року від отриманих поранень помер в Харківському військовому госпіталі", – йдеться в повідомленні.

Іван Борсук брав участь у боях в Дебальцеве. Був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та медаллю "Захиснику Вітчизни". У травні 2018 року Івана Борсук підписав контракт з 14-ю ОМБр.

Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 8 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

В ОБСЄ заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого відзвітували у штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.