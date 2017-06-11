Розслідування Libération: Від втоми пілоти Ryanair сплять під час польотів

У вересні та жовтні 2017 року найбільший європейський лоукостер Ryanair скасував 2100 рейсів через "помилки з плануванням відпусток пілотів". Тоді ж стало відомо про масові звільнення командирів корабля з компанії за власним бажанням

У понеділок, 23 жовтня, газета Libération опублікувала розслідування ситуації в авіакомпанії Ryanair. В інтерв'ю Libération співробітники Ryanair розповіли газеті, що залишають лоукостер через підвищені навантаження і погані умов праці.

"Адреса місця зустрічі приходить мені в Whats'App в останню хвилину. Ми зустрічаємося з бортпровідників Ryanair в скромній резиденції, розташованої біля бельгійського аеропорту. Тільки уважно розглянувши мене з вікна, співробітники авіакомпанії відкривають мені двері. Перед інтерв'ю бортпровідники знову просять поміняти в репортажі їх імена і не розкривати ні деталі їх кар'єри, ні те, де саме вони живуть", - так починає своє розслідування французька газета Libération. Як уточнює журналіст, в контрактах співробітників лоукостера заборонені будь-які контакти з пресою. У разі, якщо співробітника підозрюють у порушенні цього правила, його можуть викликати в Дублін для проведення роз'яснювальної бесіди.

Як інформує Libération, співробітники авіакомпанії вирішили заговорити з пресою після масового скасування рейсів восени 2017 року. Тоді пілоти відмовилися міняти графік відпусток і додатково збільшувати робоче навантаження.

"Так як глава Ryanair Майкл О'Лірі виступає проти будь-якої участі співробітників в житті компанії, бортпровідники і пілоти довго мовчали. Але тепер для співробітників Ryanair скасування рейсів стали лише першим етапом у захисті своїх прав - вони хочуть домогтися створення в компанії осередку профспілки, першого в історії Ryanair", - пише газета.

"Коли ми не літаємо, нам не платять"

У своєму розслідуванні Libération приводить інтерв'ю одного зі стюардів авіакомпанії.

"Мій звичайний день починається о четвертій годині ранку. Я повинен бути в аеропорту о 5:35 для проходження передпольотного брифінгу. Зазвичай він повинен проходити в спеціально обладнаному залі, але в аеропорту Брюсселя ми проводимо його на борту літака. У компанії немає офісів в столиці Бельгії", - наводить видання слова бортпровідника.

"Вже о шостій ранку ми починаємо роботу по посадці пасажирів на борт. Але двигуни літака запускають лише о 6:30, і платити нам починають тільки з цього моменту. Як тільки турбіни вимикають, компанія перестає оплачувати нашу роботу. Виходить, що в день я роблю чотири перельоти і працюю 12 годин, але гроші отримую тільки за вісім з половиною. Якщо через поломки ми проводимо час на землі, мені теж не платять", - цитує Libération стюарда Ryanair.

Як зазначає газета, бортпровідники також незадоволені тим, що Ryanair вимагає від них збільшити продажі товарів на борту. За інформацією Libération, кожні шість місяців Ryanair відправляє членам екіпажу порівняння продажів на їх рейсах із середніми показниками по компанії. Для тих, чиї показники відстають від необхідних, компанія організовує додаткові тренінги. Як розповіли співробітники Ryanair газеті, від них вимагають напам'ять заучувати назву товарів і акції.

"Одного разу мені зателефонували під час відпустки і попросили назвати список товарів, що продаються зі знижкою", - розповіла бортпровідниця газеті Libération.

У Ryanair у відповідь на запит Libération відповіли, що члени екіпажу можуть заробляти до 40 тис євро в рік, тобто близько 3300 євро на місяць. Але при цьому, за інформацією газети, на місяць стюарди лоукостера навіть при підвищеному навантаженні отримують близько 1300 євро. Libération пов'язує це з тим, що частина членів екіпажу Ryanair насправді часто працює в іншій компанії - Crewlink. Ця організація зі штаб-квартирою в Дубліні надає послуги Ryanair. За інформацією газети, при цьому, її співробітники отримують в рази менше, ніж ті, кого авіакомпанія наймає безпосередньо.

Як пише Libération, пілоти авіакомпанії також скаржаться на умови праці.

"Через економію авіакомпанії на наземних сервісах нам доводиться самим забиратися на драбину і відкривати клапани для заправки літака гасом", - наводить газета слова одного з пілотів, який побажав залишитися анонімним.

За інформацією газети, командири бортів авіакомпанії літають близько 900 годин на рік, тобто максимально дозволений законом час. Їх колеги з Air France дуже рідко літають більше 700 годин.

"В результаті наприкінці робочого тижня відчувається втома. Через це ми засипаємо в кабіні під час польоту, незважаючи на те, що на коротких перельотах це робити заборонено", - розповів один з командирів Ryanair французькій газеті. За його словами, на фоні таких навантажень пілоти звільняються за власним бажанням настільки часто, що навіть не встигають влаштовувати прощальні вечірки своїм колегам.

Нагадаємо, що Ryanair скасувала рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до 25 млн євро.

Нагадаємо, Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.

Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року)

Водночас, Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.