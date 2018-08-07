Від вибуху гранати у Львові загинув чоловік

Жінка, яка перебувала поруч на момент вибуху, у лікарні

У житловому будинку у Львові вибухнула граната. Загинула одна людина, ще одна травмована.

Про те, що в одній з квартир житлового будинку на вул. Некрасова у Львові вибухнув невідомий предмет, правоохоронці дізналися близько 16:32. Як розповіли в поліції, від отриманих внаслідок вибуху травм на місці події загинув чоловік, ще одна людина травмована.

"На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб. Попередньо встановлено, що в квартирі вибухнула граната. На місці загинув чоловік, тілесні ушкодження отримала жінка, яка перебувала на момент вибуху в помешканні. Постраждалу, дані якої встановлюються, доставлено до лікарні, їй надається медична допомога. Всі обставини події встановлюють правоохоронці", – зазначили правоохоронці.

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