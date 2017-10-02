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Відсторонений від обов'язків заступника мера Ужгорода Цап вийшов під заставу

Чиновник оперативно знайшов 240 тис грн
Апеляційний суд Закарпатської області 10 лютого за позовом прокуратури посилив запобіжний захід для першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа,підозрюваного в хабарництві, призначивши йому утримання під вартою.
Відсторонений від обов Іштван Цап. Фото: Facebook Іштвана Цапа

Проте вже через годину він сплатив 240 тисяч гривень і вийшов під заставу, інформує "Мукачево.net" з посиланням на прес-секретаря обласної прокуратури Вікторію Попович.

Сторона звинувачення просила, щоб застава для Цапа становила 2,56 млн гривень. Суд вирішив, що це занадто багато.

Цього тижня, 7 лютого, Апеляційний суд Закарпатської області також переглянув запобіжний захід для двох інших фігурантів справи. Олегу Громадському, якого затримали як посередника, збільшили суму до 64 тис. грн (прокуратура просила 320 тис.), а депутату Ужгородської міськради Станіславу Пономарьову - до 240 тис. грн. Застави за них також сплачено.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Правоохоронці України вирішили перевірити інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.

Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.

У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконував, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.

Згодом Ужгородський міськрайонний суд відсторонив заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа від виконання службових обов'язків до 30 березня 2017 року.
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10 02 2017 15:37
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