Відсторонений від обов'язків заступника мера Ужгорода Цап вийшов під заставу
Проте вже через годину він сплатив 240 тисяч гривень і вийшов під заставу, інформує "Мукачево.net" з посиланням на прес-секретаря обласної прокуратури Вікторію Попович.
Сторона звинувачення просила, щоб застава для Цапа становила 2,56 млн гривень. Суд вирішив, що це занадто багато.
Цього тижня, 7 лютого, Апеляційний суд Закарпатської області також переглянув запобіжний захід для двох інших фігурантів справи. Олегу Громадському, якого затримали як посередника, збільшили суму до 64 тис. грн (прокуратура просила 320 тис.), а депутату Ужгородської міськради Станіславу Пономарьову - до 240 тис. грн. Застави за них також сплачено.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.
Правоохоронці України вирішили перевірити інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.
Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.
У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконував, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.
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