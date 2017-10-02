Відсторонений від обов'язків заступника мера Ужгорода Цап вийшов під заставу

Апеляційний суд Закарпатської області 10 лютого за позовом прокуратури посилив запобіжний захід для першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа,підозрюваного в хабарництві, призначивши йому утримання під вартою.

Проте вже через годину він сплатив 240 тисяч гривень і вийшов під заставу, інформує "Мукачево.net" з посиланням на прес-секретаря обласної прокуратури Вікторію Попович.

Сторона звинувачення просила, щоб застава для Цапа становила 2,56 млн гривень. Суд вирішив, що це занадто багато.

Цього тижня, 7 лютого, Апеляційний суд Закарпатської області також переглянув запобіжний захід для двох інших фігурантів справи. Олегу Громадському, якого затримали як посередника, збільшили суму до 64 тис. грн (прокуратура просила 320 тис.), а депутату Ужгородської міськради Станіславу Пономарьову - до 240 тис. грн. Застави за них також сплачено.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тис грн у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Правоохоронці України вирішили перевірити інформацію про можливу втечу заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа до Угорщини.

Прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.

У свою чергу заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап переконував, що не вимагав гроші і наразі перебуває в Україні, а не Угорщині.