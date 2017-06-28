Всі спроби російської недоімперії зупинити Україну - приречені, - Турчинов

Секретар РНБО нагадав про вчорашній теракт та кібератаку

Секретар РНБО Олександр Турчинов привітав українців з Днем Конституції та наголосив, що саме в цьому документі чітко зафіксовано, що Україна - унітарна, суверенна, незалежна, правова держава.

"Саме таку державу ми будуємо! І всі спроби російської недоімперії військовими діями, терактами, кібератаками або іншими агресивними діями зупинити нас на цьому шляху – приречені!", – заявив Турчинов, інформує прес-служби РНБО.

Він додав, що нині розвиток України може забезпечити лише сильна національна держава. І кожні підступні витівки "недоімперії" не зупинять Україну на цьому шляху.

"Розсиплються, як замки з піску, імперії, зникнуть закомплексовані диктатори, а Україна була, є і буде!", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня - зупинена.

Окрім того, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.