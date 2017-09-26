Загальна кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові сягнула 63 людей

У лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку.

Загальна кількість потерпілих склала 63 (четверо відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні), повідомляє прес-служба Львівської міськради.

56 осіб перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні і двоє – в Пустомитівській районній лікарні.

Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості.

Як додали в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, медичною та Держпродспоживслужбою проводиться обстеження осередка інфекції.

Раніше повідомлялося, що кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб.