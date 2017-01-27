Зі Львова вже вивезли частину сміття, - ФОТО
"Усі переповнені контейнерні майданчики міста Львова плануємо очистити до неділі", - сказав директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, повідомляє офіційний сайт ЛОДА.
За словами посадовця, робота із вивезення ТПВ триватиме до повного очищення Львова від сміття.
Романчук також зазначив, що Львову уже передано підписані договори з органами місцевого самоврядування, на полігони яких здійснюється вивіз ТПВ з обласного центру.
Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.
Відтак, президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів допомогти Львову у вирішенні сміттєвої кризи.
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