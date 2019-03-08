Печерський суд вирішив стягнути з держбюджету сім млн грн на користь Портнова
Судове засідання очолював суддя Сергій Вовк, повідомляє LB.ua.
Портнов вимагав відшкодування майже 7 млн грн від Міністерства юстиції та Держказначейства за нібито завдані збитки його репутації.
Його адвокат під час засідання заявила, що уряд Канади застосував санкції проти її підзахисного на підставі листа прокуратури від березня 2014 року, в якому написали неправду про причетність Портнова до порушень закону.
"Як йдеться в позовній заяві, тодішні заступники генпрокурора і посол України в Канаді в листуванні з канадським урядом називали його "підозрюваним", через що він нібито потрапив до списку санкцій цієї країни. Хоча, за словами Портнова, тоді він не був підозрюваним у жодному провадженні", - йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".
Водночас Ісаєвська сказала, що Портнов був у статусі підозрюваного, але недовго.
Представники Міністерства юстиції, Державної казначейської служби, Генпрокуратури і МЗС назвали позовні вимоги безпідставними та просили відмовити в позові.
У своєму Facebook Портнов зазначив, що не збирається стягувати кошти з українського бюджету, а планує дочекатися, коли Держказначейство стягне гроші з заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.
"Слідство.Інфо" зазначає, що Генпрокуратура і Мін'юст у червні двічі заявляли про відвід судді Сергія Вовка, який ухвалив рішення на користь Портнова, мотивуючи це можливою упередженістю та наявністю кримінального провадження проти судді, проте обидві заяви були відхилені.
Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.
У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.
Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.
У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".
Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.
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