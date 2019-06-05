Після терактів влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців

З них майже 200 - проповідники та релігійні діячі ісламу

Після серії вибухів у Шрі-Ланці з цієї країни вислали уже більше 600 іноземних громадян.

Ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін чинності їхніх віз сплив. Йдеться про громадян Бангладеш, Індії, Пакистану та Мальдівів, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, інформує DW з посиланням на AFP.

"Крім того, після серії терактів відповідні органи Шрі-Ланки запровадили обмеження щодо перебування на острові для певних категорій релігійних діячів", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Шрі-Ланки наголосили, що не мають нічого проти іноземних проповідників.

"Але останнім часом в країні священнослужителів-іноземців з'явилося, "як грибів після дощу". Йдеться саме про представників певних релігійних течій", - заявив представник відомства. Зазначається, що МВС і надалі буде наглядати за проповідниками.

Також на острові співробітники служб безпеки перевірили школи та шкільні подвір'я, шукаючи там вибухівку, щоб переконатися, що жодна зі шкіл не замінована. 6 травня освітні заклади мають знову відкрити для навчання.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.