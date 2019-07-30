У ГПУ для вручення підозр викликали голову та суддів Окружного адмінсуду

Генпрокуратура викликала голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще трьох суддів для вручення підозри і допиту у справі про втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів

За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, судді П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко потрібні з’явитися у ГПУ 2 серпня о 14:00.

"Нагадаю, Генпрокурор Юрій Луценко у четвер (1 серпня) проведе заслуховування по справі", — додала вона, , йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва щодо втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів і організації ухвалення завідомо неправосудних рішень надійшли на підпис до заступника генерального прокурора лише вранці 29 липня.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки.

Напередодні керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк висловлює невпевненість у тому, чи підпише керівництво ГПУ підозри суддям окружного адміністративного суду Києва.

Горбатюк пояснив, що підозри щодо суддів як документ мають підписати генеральний прокурор чи його заступник.

Нагадаємо, глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За твердженнями НАБУ, записані розмови відбувались між суддями ОАСК та іншими особами, ймовірно причетними до злочину.

Напередодні Генп рокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, судді ухвалювали в ручному режимі рішення про звільнення певних членів ВККС і призначення інших членів попри те, що начебто оголошували якісь конкурси на ці посади. Також зафіксовано багато інших ознак втручання інших органів державної влади в роботу суддів. Цим фактам ще нададуть правову оцінку.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

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