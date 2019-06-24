У МВС Грузії розслідують дії правоохоронців під час розгону: є перші відсторонення
"Генеральна інспекція МВС проводить розслідування можливих правопорушень окремими правоохоронцями під час розгону", - повідомляє "Європейська правда".
У рамках розслідування на цьому етапі відсторонили 10 правоохоронців, які брали участь у силовому розгоні протестувальників.
У діях двох поліцейських виявили ознаки вчинення кримінального правопорушення. Матеріали на них будуть спрямовані в Генпрокуратуру.
Нагадаємо, десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.
Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.
Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.
Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.
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