У МВС Грузії розслідують дії правоохоронців під час розгону: є перші відсторонення

У рамках розслідування на цьому етапі відсторонили 10 правоохоронців

МВС Грузії оголосило про початок розслідування дій своїх співробітників під час зіткнення з протестувальниками під парламентом Грузії та відсторонення 10 осіб за розгін мітингувальників.

"Генеральна інспекція МВС проводить розслідування можливих правопорушень окремими правоохоронцями під час розгону", - повідомляє "Європейська правда".

У рамках розслідування на цьому етапі відсторонили 10 правоохоронців, які брали участь у силовому розгоні протестувальників.

У діях двох поліцейських виявили ознаки вчинення кримінального правопорушення. Матеріали на них будуть спрямовані в Генпрокуратуру.

Нагадаємо, десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі 21 червня. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.

Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.