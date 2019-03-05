У структурах безпеки Венесуели присутні сотні росіян та тисячі кубинців, - Помпео

Кубинські військовослужбовці охороняють Ніколаса Мадуро "в його укритті"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що в структурах безпеки Венесуели сотні росіян, а також тисячі кубинців.

"Кубинці вторглися деякий час назад, росіяни тепер наслідували цей приклад", - зазначив Помпео, повідомляє "Громадське".

За його словами, саме кубинські військовослужбовці охороняють Ніколаса Мадуро "в його укритті".

Крім того, Помпео переконаний, що Росія і Куба переслідують в регіоні свої економічні інтереси. Зокрема, Венесуела протягом тривалого часу здійснювала поставки на Кубу нафти за істотно заниженими цінами.

Він також нагадав про позицію президента США Дональда Трампа, який заявляв, що не виключає військового втручання в якості "одного з варіантів" дій.

Водночас, Помпео підкреслив, що такий сценарій може бути реалізований, якщо США не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.

Також, лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".