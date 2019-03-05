У структурах безпеки Венесуели присутні сотні росіян та тисячі кубинців, - Помпео
"Кубинці вторглися деякий час назад, росіяни тепер наслідували цей приклад", - зазначив Помпео, повідомляє "Громадське".
За його словами, саме кубинські військовослужбовці охороняють Ніколаса Мадуро "в його укритті".
Крім того, Помпео переконаний, що Росія і Куба переслідують в регіоні свої економічні інтереси. Зокрема, Венесуела протягом тривалого часу здійснювала поставки на Кубу нафти за істотно заниженими цінами.
Він також нагадав про позицію президента США Дональда Трампа, який заявляв, що не виключає військового втручання в якості "одного з варіантів" дій.
Водночас, Помпео підкреслив, що такий сценарій може бути реалізований, якщо США не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.
Також, лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".
Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.
Водночас, Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.
У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.
Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.
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