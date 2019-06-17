Архієпископ Зоря: Зібрання Філарета можна назвати чим завгодно, але не Собором УПЦ КП
"Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян, ... Є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було ухвалене відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти", - розповів Зоря, йдеться у "Громадське".
Він додав, що відповідно до ухваленого рішення, свою діяльність також припиняють статутні органи УПЦ КП.
"Священного синоду Київського Патріархату немає. Тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді — зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", — наголосив Зоря.
Нагадаємо, згідно з офіційною заявою релігійної організації, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконними.
Тому, духівництво закликають не брати участь у соборі Філарета.
Додамо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.
"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.
Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.
В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.
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