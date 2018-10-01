Аброськін вважає вбивство юристки Ноздровської збігом обставин

На думку заступника голови Нацполіції, вбивство не було сплановано

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін вважає, що вбивство юристки Ірини Ноздровської не було спланованим вбивством, а збігом обставин.

"Виходячи з того, що я знаю, я не слідчий і з мого внутрішнього переконання, наскільки я впевнений, це не сплановане вбивство, це збіг обставин", - заявив Аброськін на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Аброськін уточнив, що Ноздровській було нанесено понад 10 ударів ножем.

"Я не можу говорити про конкретну кількість ударів, яку було нанесено, але я можу сказати, більше 10", - повідомив Аброськін.

Раніше, Аброськін заявив, що на тілі убитої юристки Ірини Ноздровської були виявлені сліди ДНК Юрія Россошанського, який зараз перебуває в СІЗО за підозрою в скоєнні злочину.