Аброськін вважає вбивство юристки Ноздровської збігом обставин
"Виходячи з того, що я знаю, я не слідчий і з мого внутрішнього переконання, наскільки я впевнений, це не сплановане вбивство, це збіг обставин", - заявив Аброськін на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
Аброськін уточнив, що Ноздровській було нанесено понад 10 ударів ножем.
"Я не можу говорити про конкретну кількість ударів, яку було нанесено, але я можу сказати, більше 10", - повідомив Аброськін.
Раніше, Аброськін заявив, що на тілі убитої юристки Ірини Ноздровської були виявлені сліди ДНК Юрія Россошанського, який зараз перебуває в СІЗО за підозрою в скоєнні злочину.
Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.
Суд ухвалив рішення заарештувати його.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
Вчора у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що правоохоронні органи подадуть більш детальну інформацію про затриманого 9 січня.
Відзначимо, що 8-го січня народний депутат член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий поліцією підозрюваний у вбивстві Ноздровской дав свідчення і розповів про всі деталі злочину.
Нагадаємо, Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
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