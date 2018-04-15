CNN опублікувало супутникові знімки: ракети досягли цілей у Сирії

Знімки опублікувало CNN, яка звернулася до вказаних компаній після заяв сирійського державного телебачення про те, що ракети в районі Хомса були перехоплені і не завдали шкоди.

"Нові супутникові знімки від DigitalGlobe показують, що в Хомсі було завдано значної шкоди двом окремим об'єктам", - пише CNN, публікуючи для порівняння фотографії від 13 і 14 квітня.

Крім того, публікуються фотографії від Planet.com, що показують, що будівлю науково-дослідного центру на околиці Дамаска було зруйновано до уламків.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale. Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна. Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп назвав удари по Сирії "виконаною місією". У Пентагоні зазначили, що ракетні удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії знищили всі задані цілі.

Раніше Генштаб РФ повідомляв, що сирійська протиповітряна оборона (ППО) перехопила 71 крилату ракету зі 103, які застосували США, Велика Британія і Франція.