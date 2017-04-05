Держобвинувачення проситиме про довічне ув'язнення для Януковича
Відповідну заяву під час брифінгу зробив військовий прокурор Руслан Кравченко, повідомляє "LB.ua".
"Вища міра покарання у справі про державну зраду - довічне позбавлення волі. Сторона звинувачення клопотатиме про вищу міру покарання", - сказав прокурор.
Як відомо, колишнього президента України Віктора Янукович звинувачують у державній зраді.
Януковичу інкримінують те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він вчинив держзраду, звернувшись з письмовою заявою до президента РФ з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн гривень.
"У результаті такого листа російська влада - держава-агресор - використовувала свої війська на території нашої країни... Під час цих злочинних дій вони почали і ведуть проти нашої країни агресивну війну", - прокоментував на брифінгу цей лист прокурор.
За його словами, дії Януковича призвели до появи мільйонів біженців і вимушених переселенців, загибелі тисяч людей.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту Віктора Януковича, який попросив організувати його участь у підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.
Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
У свою чергу Генеральна прокуратура планувала завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича ще в лютому 2017 року.
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