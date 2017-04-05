Держобвинувачення проситиме про довічне ув'язнення для Януковича

Державне обвинувачення проситиме Оболонський районний суд Києва засудити Віктора Януковича до довічного ув'язнення.

Відповідну заяву під час брифінгу зробив військовий прокурор Руслан Кравченко, повідомляє "LB.ua".

"Вища міра покарання у справі про державну зраду - довічне позбавлення волі. Сторона звинувачення клопотатиме про вищу міру покарання", - сказав прокурор.

Як відомо, колишнього президента України Віктора Янукович звинувачують у державній зраді.

Януковичу інкримінують те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він вчинив держзраду, звернувшись з письмовою заявою до президента РФ з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн гривень.

"У результаті такого листа російська влада - держава-агресор - використовувала свої війська на території нашої країни... Під час цих злочинних дій вони почали і ведуть проти нашої країни агресивну війну", - прокоментував на брифінгу цей лист прокурор.

За його словами, дії Януковича призвели до появи мільйонів біженців і вимушених переселенців, загибелі тисяч людей.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту Віктора Януковича, який попросив організувати його участь у підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

У свою чергу Генеральна прокуратура планувала завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича ще в лютому 2017 року.