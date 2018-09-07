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Доба на Донбасі: 21 обстріл, один військовий дістав поранення

За поточну добу втрат серед захисників України немає
Минулої доби противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях ООС, більшість з яких на донецькому та маріупольському напрямках.
Доба на Донбасі: 21 обстріл, один військовий дістав поранення Фото: mil.gov.ua

8 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - повідомляє прес-центр ООС.

На луганському напрямку було тихо. Проте на горлівському та світлодарському напрямках противник відкривав вогонь в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Південного один український військовослужбовець отримав поранення.

На донецькому та маріупольському напрямках минулої доби зафіксовано найбільше порушень тиші. Там ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 18 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Під вогнем окупантів перебували захисники Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки. На цих напрямках втрат серед українських захисників немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ три рази порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на попаснянському та маріупольському напрямках. Обстрілу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Новозванівки та Водяного.

За поточну добу втрат серед захисників України немає.

За уточненими даними розвідки двоє російських окупантів дістали поранення.

Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 8 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

В ОБСЄ заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого відзвітували у штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.

Згодом повідомили, що у Харківському військовому госпіталі помер поранений військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Іван Борсук.

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09 07 2018 08:50
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