Франція передасть Львову 650 тис євро для рекультивації сміттєзвалища в Грибовичах

Уряд Франції вирішив виділити Львову грант у розмірі 650 тисяч євро на проектну документацію щодо закриття і рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

"Французький уряд прийняв рішення про надання гранту в розмірі 650 тисяч євро на повний пакет проектної документації щодо закриття та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища", - сказав мер міста Андрій Садовий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Садового, всі роботи виконає французька компанія "Ежіс", що має досвід розробки проекту рекультивації та нагляду за роботами на одному з найбільших полігонів ТПВ у Марселі.

При цьому мер поскаржився, що Мінрегіонбуд досі не підтвердив кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком щодо будівництва нового комплексу з переробки відходів для Львова.

"Цей договір дозволив би нам негайно почати роботу з будівництва нового комплексу. Ніяких інших причин для такого саботажу, як усвідомлене перешкоджання реалізації проекту, я не бачу", - сказав Садовий.

Також він повідомив, що останнім часом мерія фіксує відновлення практики блокування вивезення відходів зі Львова.

"На сьогодні 18 машин, які везли відходи зі Львова на інші полігони, були затримані та арештовані. Не бралися до уваги ні офіційні договори, ні офіційні документи на перевезення", - сказав Садовий.

Відзначмио, що на початку лютого на Грибовицькому сміттєзвалищі почалися невідкладні роботи зі стабілізації тіла звалища, де виникла загроза нового обвалу.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Також Львівська міськрада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.