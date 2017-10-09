Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко: Прихильники Саакашвілі знищують державу

"Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон", - обурився Луценко
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеїла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.
Луценко: Прихильники Саакашвілі знищують державу Фото: з соціальних мереж

"Прорив Державного кордону: 1. Борючись за владу, прихильники Саакашвілі знищують державу.  Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон.

2. Єдиний шлях вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина - суд. Саме так Іванішвілі повернув собі паспорт, якого йому у свій час скасував Саакашвілі.

3. Силовий сценарій вирішення питання - прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка, будь- кого, хто збере пару тисяч активістів.

4. Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. 

Це буде зроблено. 

Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій.

5. Від того, чи підтримає це ВР і суспільство залежить перспектива Української Держави. Сила права - фундамент для її стабільності. Право сили - критична загроза існуванню", - написав генпрокурор у себе на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Міхеіл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.

Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2017 22:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.