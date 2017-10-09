Луценко: Прихильники Саакашвілі знищують державу

"Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон", - обурився Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеїла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.

"Прорив Державного кордону: 1. Борючись за владу, прихильники Саакашвілі знищують державу. Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон.

2. Єдиний шлях вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина - суд. Саме так Іванішвілі повернув собі паспорт, якого йому у свій час скасував Саакашвілі.

3. Силовий сценарій вирішення питання - прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка, будь- кого, хто збере пару тисяч активістів.

4. Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями.

Це буде зроблено.

Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій.

5. Від того, чи підтримає це ВР і суспільство залежить перспектива Української Держави. Сила права - фундамент для її стабільності. Право сили - критична загроза існуванню", - написав генпрокурор у себе на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Міхеіл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.

Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.