Мін'юст розпочав розробку законопроекту, який дозволить звільнити членів НАЗК

Міністерство юстиції розпочало розробку законопроекту, який дозволить звільнити членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Нових членів комісії, якщо Верховна Рада проголосує за законопроект, оберуть на конкурсі, повідомляє прес-служба міністерства.

У мін'юсті наголошують про "повне перезавантаження" НАЗК

Окрім того, Мін'юст обіцяє оприлюднити свої пропозиції найближчим часом, законопроект обговорюватиметься із громадянським суспільством.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

Раніше, один з членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапказаявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.

У свою чергу міністр Юстиції Павло Петренко просить декларантів, які за законом можуть заповнити електронні декларації до 1 травня, дати можливість це зробити тим декларантам, які мають подати документи до 1 квітня.