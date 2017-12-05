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На Дніпропетровщині затримали ватажка "тітушок", який віддавав наказ бити АТОшників

Затриманого доставили до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій
У Новомосковську Дніпропетровської області затриманий 27-річний чоловік, який очолював натовп спортивних чоловіків, які жорстоко побили 9 травня учасників АТО в Дніпрі.
На Дніпропетровщині затримали ватажка "тітушок", який віддавав наказ бити АТОшників Фото: zbroya.info

Слідчі визначили роль затриманого завдяки відеозапису з місця подій.

"На відео, яке поширене в мережі Інтернет, видно, що саме він, а не поліцейський надає команди і направляє дії молодих людей, які жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомили в поліції.

Затриманого доставили до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій.

Крім того, суд обрав запобіжний захід іншим фігурантам справи про сутички 9 травня у Дніпрі. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб утримання під вартою.

Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

Одному з "тітушок", як взяли участь в масовій бійці в Дніпрі 9 травня, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

 

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12 05 2017 18:40
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