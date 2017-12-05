На Дніпропетровщині затримали ватажка "тітушок", який віддавав наказ бити АТОшників

У Новомосковську Дніпропетровської області затриманий 27-річний чоловік, який очолював натовп спортивних чоловіків, які жорстоко побили 9 травня учасників АТО в Дніпрі.

Слідчі визначили роль затриманого завдяки відеозапису з місця подій.

"На відео, яке поширене в мережі Інтернет, видно, що саме він, а не поліцейський надає команди і направляє дії молодих людей, які жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомили в поліції.

Затриманого доставили до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій.

Крім того, суд обрав запобіжний захід іншим фігурантам справи про сутички 9 травня у Дніпрі. Трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб утримання під вартою.

Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.