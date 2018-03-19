Найєм: 10 мільярдів країна зібрала, щоб віддати Ахметову, а обшуки у "Новій пошті", щоб вилучити 132 тис
Генеральна прокуратура України не розслідує діяльність бізнесменів, які обходяться українському бюджету в мільярди, однак проводить масові обшуки у відділеннях "Нової пошти".
"157 млрд грн ми віддали, щоб закрити дірку в "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. 10 млрд грн країна зібрала, щоб віддати за тарифом "Роттердам плюс" Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн дотацій отримали компанії Юрія Косюка за січень-червень 2017 року. А обшуки пройшли в 42 касах і шести відділеннях "Нової пошти", щоб вилучити 132 тис грн", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.
Нардеп зазначив, що ці цифри не є маніпуляцією.
"Поцікавтеся зайнятістю органів досудового розслідування. Щоб ви не морочилися - на поточний момент у виробництві знаходиться більше мільйона (!) справ. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це до двох сотень справ на одного слідчого, або прокурора. За такого валу роботи розстановка пріоритетів - це дуже важливо. Якщо, звичайно, думати. Думати взагалі і про ефективність системи, а не своїй кишені, зокрема", - підсумував він.
Нагадаємо, що 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У ГПУ заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.
17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що компанія "Нова пошта" не має претензій до коректності обшуків у компанії.
У свою чергу, компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова пошта".
Довідка: "Нова пошта" - заснована в 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу.
Мережа "Нова пошта" складається з більш ніж 2300 відділень, понад 1400 поштових автоматів для видачі/прийому посилок і 40 сортувально-перевантажувальних терміналів.
Загальна кількість співробітників компанії перевищує 23 тис осіб.
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