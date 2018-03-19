Найєм: 10 мільярдів країна зібрала, щоб віддати Ахметову, а обшуки у "Новій пошті", щоб вилучити 132 тис

На одного слідчого, або прокурора приходиться до 200 справ

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм вважає, що прокуратура неправильно розставляє пріоритети, коли замість розслідувань по олігархам Ринату Ахметову, Ігорю Коломойському, або Юрію Косюку проводить обшуки в "Новій пошті".

Генеральна прокуратура України не розслідує діяльність бізнесменів, які обходяться українському бюджету в мільярди, однак проводить масові обшуки у відділеннях "Нової пошти".

"157 млрд грн ми віддали, щоб закрити дірку в "ПриватБанку" Ігоря Коломойського. 10 млрд грн країна зібрала, щоб віддати за тарифом "Роттердам плюс" Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн дотацій отримали компанії Юрія Косюка за січень-червень 2017 року. А обшуки пройшли в 42 касах і шести відділеннях "Нової пошти", щоб вилучити 132 тис грн", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

Нардеп зазначив, що ці цифри не є маніпуляцією.

"Поцікавтеся зайнятістю органів досудового розслідування. Щоб ви не морочилися - на поточний момент у виробництві знаходиться більше мільйона (!) справ. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це до двох сотень справ на одного слідчого, або прокурора. За такого валу роботи розстановка пріоритетів - це дуже важливо. Якщо, звичайно, думати. Думати взагалі і про ефективність системи, а не своїй кишені, зокрема", - підсумував він.

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У ГПУ заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що компанія "Нова пошта" не має претензій до коректності обшуків у компанії.

У свою чергу, компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова пошта".

Довідка: "Нова пошта" - заснована в 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу.

Мережа "Нова пошта" складається з більш ніж 2300 відділень, понад 1400 поштових автоматів для видачі/прийому посилок і 40 сортувально-перевантажувальних терміналів.

Загальна кількість співробітників компанії перевищує 23 тис осіб.