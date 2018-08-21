Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Організатор" вбивства Бабченка визнав вину, – Луценко

Угода має ще бути затверджена судом
Підозрюваний в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка пішов на угоду зі слідством.
"Організатор" вбивства Бабченка визнав вину, – Луценко Фото: strana.ua

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Так, дійсно, Герман та його захист пішли на підготовку угоди і працюють в цьому контексті", – сказав Луценко.

Він запевнив, що так званий "організатор" фактично підтверджує версію слідства і "прямо вказує на представника" Росії.

Водночас, генпрокурор наголосив, що угода має ще бути затверджена судом.

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2018 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.