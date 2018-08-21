"Організатор" вбивства Бабченка визнав вину, – Луценко
Про це під час брифінгу у вівторок повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Так, дійсно, Герман та його захист пішли на підготовку угоди і працюють в цьому контексті", – сказав Луценко.
Він запевнив, що так званий "організатор" фактично підтверджує версію слідства і "прямо вказує на представника" Росії.
Водночас, генпрокурор наголосив, що угода має ще бути затверджена судом.
Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.
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