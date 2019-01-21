Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Партія "Слуга народу" висунула Зеленського в президенти

Рішення про кандидатуру Зеленського на з’їзді ухвалили одностайно
Політична партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.
Партія "Слуга народу" висунула Зеленського в президенти Фото: facebook.com/zelenskiy95

Керівника партії Івана Баканова уповноважили підписати рішення про висунення кандидата від партії та подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Також, шоумен Володимир Зеленський заявив, що власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський не допомагає йому "медійно" в рекламі президентської компанії, а рекламує лише серіал "Слуга народу", який виходить на каналі олігарха.

Додамо, що шоумен Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2019 14:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.