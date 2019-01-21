Партія "Слуга народу" висунула Зеленського в президенти
Керівника партії Івана Баканова уповноважили підписати рішення про висунення кандидата від партії та подачі документів до Центральної виборчої комісії.
Також, шоумен Володимир Зеленський заявив, що власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський не допомагає йому "медійно" в рекламі президентської компанії, а рекламує лише серіал "Слуга народу", який виходить на каналі олігарха.
Додамо, що шоумен Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.
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