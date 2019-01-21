Партія "Слуга народу" висунула Зеленського в президенти

Рішення про кандидатуру Зеленського на з’їзді ухвалили одностайно

Політична партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

Керівника партії Івана Баканова уповноважили підписати рішення про висунення кандидата від партії та подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Також, шоумен Володимир Зеленський заявив, що власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський не допомагає йому "медійно" в рекламі президентської компанії, а рекламує лише серіал "Слуга народу", який виходить на каналі олігарха.

Додамо, що шоумен Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися в президенти України, має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.