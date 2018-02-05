Пашинян оголосив перерву в кампанії непокори

Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян у середу, 2 травня, закликав протестувальників зробити перерву у кампанії громадянської непокори задля проведення переговорів з правлячою партією.

Про це повідомляє DW.

Після того, як транспортні мережі Вірменії були заблоковані, глава правлячої Республіканської партії Вірменії Ваграм Багдасарян заявив у парламенті, що його партія не висуватиме свого кандидата на посаду прем'єр-міністра країни і проголосує за того, кого висунуть інші партії. Єдиним кандидатом залишається нині Пашинян. Друга спроба обрати прем'єра відбудеться 8 травня.

Цілий день 2 травня Вірменія була паралізована через акції громадянської непокори десятків тисяч прихильників Пашиняна. У країні було заблоковано роботу залізниць, аеропортів, утруднено рух основними дорогами. Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори після того, як 1 травня його не змогли обрати прем'єр-міністром Вірменії.

Нагадаємо, що хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.