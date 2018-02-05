Пашинян оголосив перерву в кампанії непокори
Про це повідомляє DW.
Після того, як транспортні мережі Вірменії були заблоковані, глава правлячої Республіканської партії Вірменії Ваграм Багдасарян заявив у парламенті, що його партія не висуватиме свого кандидата на посаду прем'єр-міністра країни і проголосує за того, кого висунуть інші партії. Єдиним кандидатом залишається нині Пашинян. Друга спроба обрати прем'єра відбудеться 8 травня.
Цілий день 2 травня Вірменія була паралізована через акції громадянської непокори десятків тисяч прихильників Пашиняна. У країні було заблоковано роботу залізниць, аеропортів, утруднено рух основними дорогами. Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори після того, як 1 травня його не змогли обрати прем'єр-міністром Вірменії.
Нагадаємо, що хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
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