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Пашинян оголосив перерву в кампанії непокори

Правляча партія зробила крок назустріч опозиції
Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян у середу, 2 травня, закликав протестувальників зробити перерву у кампанії громадянської непокори задля проведення переговорів з правлячою партією.
Пашинян оголосив перерву в кампанії непокори Фото: news.sputnik.ru

Про це повідомляє DW.

Після того, як транспортні мережі Вірменії були заблоковані, глава правлячої Республіканської партії Вірменії Ваграм Багдасарян заявив у парламенті, що його партія не висуватиме свого кандидата на посаду прем'єр-міністра країни і проголосує за того, кого висунуть інші партії. Єдиним кандидатом залишається нині Пашинян. Друга спроба обрати прем'єра відбудеться 8 травня.

Цілий день 2 травня Вірменія була паралізована через акції громадянської непокори десятків тисяч прихильників Пашиняна. У країні було заблоковано роботу залізниць, аеропортів, утруднено рух основними дорогами. Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори після того, як 1 травня його не змогли обрати прем'єр-міністром Вірменії.

Нагадаємо, що хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.

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