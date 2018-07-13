Поліція Британії заявляє, що знайшла пляшечку з "Новічком"
"Британська поліція заявляє, що знайшла "маленьку пляшку", яка містить Новічок, нервовий агент, використаний у березні проти колишнього російського агента Сергія Скріпаля та його доньки в Солсбері", - повідомляє AFP.
Нагадаємо, що поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. Зокрема, були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.
У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".
Згодом жінка, яка отруїлася у місті Еймсбері в Британії, померла, а чоловік прийшов до тями.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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