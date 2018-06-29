Поліція затримала 600 учасників протесту проти міграційної політики Трампа

Поліція Капітолію заарештувала близько 600 осіб біля будівлі Сенату.

Люди прийшли до Сенату, щоб висловити протест проти міграційної політики Дональда Трампа, повідомляє Time.

Протест тривав близько двох годин. За даними поліції, демонстрація не була узгоджена, тому довелося затримувати учасників акції. Після обробки персональних даних всіх їх відпустили.

Нагадаємо, відповідно до політики "нульової терпимості" Трампа уряд почав переслідування всіх мігрантів, які потрапили в країну без дозволу. Трамп припинив свою політику відділення дітей від своїх затриманих батьків під тиском громадськості, але близько 2000 з них все ще утримуються окремо, багато сімей кажуть, що вони не знають, як їх знайти.

Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.