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Поліція затримала 600 учасників протесту проти міграційної політики Трампа

Після реєстрації події всіх затриманих відпустили
Поліція Капітолію заарештувала близько 600 осіб біля будівлі Сенату.
Поліція затримала 600 учасників протесту проти міграційної політики Трампа Фото: gettyimages.com

Люди прийшли до Сенату, щоб висловити протест проти міграційної політики Дональда Трампа, повідомляє Time.

Протест тривав близько двох годин. За даними поліції, демонстрація не була узгоджена, тому довелося затримувати учасників акції. Після обробки персональних даних всіх їх відпустили.

Нагадаємо, відповідно до політики "нульової терпимості" Трампа уряд почав переслідування всіх мігрантів, які потрапили в країну без дозволу. Трамп припинив свою політику відділення дітей від своїх затриманих батьків під тиском громадськості, але близько 2000 з них все ще утримуються окремо, багато сімей кажуть, що вони не знають, як їх знайти.

Верховний суд США у вівторок, 26 червня, визнав правочинним антиміграційний указ президента Дональда Трампа, яким було заборонено в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн.

Перший антиміграційний указ Трампа, підписаний одразу після його вступу на посаду в січні 2017 року, заблокували судді. Другий антиміграційний указ Трамп підписав у березні 2017 року, однак він теж став предметом судової тяганини. У червні того ж року Верховний суд США частково дозволив його застосування терміном на 90 днів. Після того, як указ втратив чинність, у вересні Трамп підписав ще один, уже третій варіант заборони, але в жовтні він був також заблокований.

Згідно з останнім указом, в'їзд в США заборонено більшості громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Трамп аргументував необхідність цієї заборони міркуваннями нацбезпеки.

 

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29 06 2018 14:21
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