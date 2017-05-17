Порошенко каже, що перегляне санкції щодо російських сайтів після закінчення агресії РФ

Президент України Петро Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.

"Я можу наголосити, що одразу після припинення російської агресії проти України, одразу, коли останній російський солдат покине суверенну, незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - сказав Порошенко під час брифінг у Страсбурзі.

Президент заявив, що дискусія у суспільстві також була, коли в Україні заборонили трансляцію російських каналів.

"Але час довів, що ми все робимо правильно. І зараз не можна відрізняти кібер-безпеку і втручання Росії, демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які РФ здійснює, використовуючи російські соціальні мережі", - сказав Порошенко.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Однак заблокувати російські сайти в Україні на цей момент неможливо технічно.

Варто відзначити, що в рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".