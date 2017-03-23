Пожежу на складі з боєприпасами в Балаклії гасити ще неможливо

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу повідомив, що в зв'язку з детонацією боєприпасів гасити пожежу на найбільшому в Україні арсеналі в Балаклії Харківської області поки що неможливо.

"У зв’язку з триваючою детонацією гасіння пожежі на цей час неможливо – і воно не здійснюється", – сказав Матіос.

Матіос зазначив, що на місці події працює комісія на чолі з заступником міністра оборони Ігорем Павловським. Туди ж виїхала група прокурорсько-слідчих працівників Головної військової прокуратури, Головного слідчого управління Служби безпеки для розслідування за статтею 113 ККУ про диверсію.

Також військова прокуратура відкрила провадження за ч. 3 статті 425 ККУ – "недбале ставлення військової службової особи, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду".

Ці два кримінальні провадження об’єднано в одне, керівництво здійснює військова прокуратура.

"Належна охорона арсеналу здійснювалася і здійснюється в складі близько тисячі військовослужбовців Збройних сил України та Відомчої охорони – озброєною, і добові наряди цього арсеналу складають майже 100 осіб", – сказав Матіос.

"З огляду на вимоги державної таємниці, повну категорію боєприпасів, які зберігаються на закритих, бетонованих, підземних та наземних місцях складування боєприпасів не маю права розголосити", – зізнався він.

Однак штаб і правоохоронців визначили "можливі місця розльоту осколків і можливі місця загроз для місцевого населення".

"Зроблена відповідна карта, відповідні розрахунки, яку можливу загрозу може складати розліт осколків від детонації – поки що – артилерійських і танкових снарядів у місті Балаклія, селах Борщівка, Вербівка та Яковенкове", – додав Матіос.

Окрім того, Матіос заявив, що військовослужбовці, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії, чули гул безпілотника перед початком пожежі. При цьому вибухи почалися відразу в двох місцях.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.