Президент Румунії скасував візит в Україну через закон "Про освіту"
"Тому, дізнавшись про цей закон (закон "Про освіту - ред.), я скасував свій візит в Україну. Також скасував прийом голови парламенту, призначений на кінець вересня, таким чином передавши дипломатичний сигнал. Скасування президентського візиту - дуже сильний сигнал", - заявив на прес-конференції в Нью-Йорку після сесії Генасамблеї ООН, інформує Agerpres.
За його словами, прийнятий парламентом закон нібито порушує права національних меншин.
"Справа в тому, що цей закон, якщо він буде прийнятий, різко обмежить доступ нацменшин до освіти на їхній рідній мові, і нам за це дуже прикро. В Україні проживає багато румунів", - констатував Йоганніс.
Як раніше повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін у рамках робочого візиту до Нью-Йорк обговорив закон про освіту зі своїм румунським колегою. Клімкін наголосив, що документ не обмежує вивчення предметів румунською мовою.
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Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.
5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".
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