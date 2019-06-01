ПЦУ заявляє про підготовку релігійних провокацій у різних регіонах
"До Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України надходить інформація від військових священиків (капеланів) з різних регіонів України про те, що, начебто, від імені "Правого Сектору" організовуються провокації на релігійному ґрунті", - повідомляє у неділю Синодальне управління військового духовенства ПЦУ в Facebook.
"Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки "гонінь" та "релігійної війни" в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ", - зазначили в ПЦУ.
Також, УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ.
Нагадаємл, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.
Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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