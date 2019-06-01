ПЦУ заявляє про підготовку релігійних провокацій у різних регіонах

Організатори даних провокацій начебто закликають "застосувати силу до вірян та кліриків РПЦ в Україні"

У Православній Церкві України попереджають про провокації на релігійному ґрунті, які можуть відбуватися для створення медійної картинки для кремлівських ЗМІ.

"До Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України надходить інформація від військових священиків (капеланів) з різних регіонів України про те, що, начебто, від імені "Правого Сектору" організовуються провокації на релігійному ґрунті", - повідомляє у неділю Синодальне управління військового духовенства ПЦУ в Facebook.

"Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки "гонінь" та "релігійної війни" в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ", - зазначили в ПЦУ.

Також, УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ.

Нагадаємл, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.