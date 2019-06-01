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ПЦУ заявляє про підготовку релігійних провокацій у різних регіонах

Організатори даних провокацій начебто закликають "застосувати силу до вірян та кліриків РПЦ в Україні"
У Православній Церкві України попереджають про провокації на релігійному ґрунті, які можуть відбуватися для створення медійної картинки для кремлівських ЗМІ.
ПЦУ заявляє про підготовку релігійних провокацій у різних регіонах Фото: dpa

"До Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України надходить інформація від військових священиків (капеланів) з різних регіонів України про те, що, начебто, від імені "Правого Сектору" організовуються провокації на релігійному ґрунті", - повідомляє у неділю Синодальне управління військового духовенства ПЦУ в Facebook.

"Провокації мають відбуватися на камери для створення медійної картинки "гонінь" та "релігійної війни" в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ", - зазначили в ПЦУ.

Також, УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ. 

Нагадаємл, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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06 01 2019 17:28
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