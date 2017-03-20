РФ прирівняла "паспорти" "ДНР" і "ЛНР" до паспортів громадян України

На території Росії для осіб, які отримали "паспорти" незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР", діють ті ж міграційні правила, що і для решти громадян України.

Російська влада не стала давати жителям ОРДЛО спрощений порядок перебування на території країни. Вони можуть перебувати на території Росії, не маючи дозволу на проживання, не більше 90 днів поспіль, після чого повинні на 90 днів залишити країну. Про це розповіли два співрозмовника в Держдумі РФ, а також підтвердив представник міграційного управління МВС РФ, член Ради з прав людини при президенті і представник "ЛНР", повідомляє РБК.

"Ми з подивом дізналися, що жителі "ДНР" і "ЛНР" повинні кожні 90 днів виїжджати. Люди про це не знали", - розповів виданню депутат Держдуми РФ.

Інший співрозмовник видання в парламенті пояснив, що в указі президента РФ Володимира Путіна йдеться про жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України, а отже, на них повинні поширюватися ті ж правила, що і на інших українців.

"Указ був підписаний, а підзаконні акти відомства не виробили ще", - повідомив він, нагадуючи, що і російські банки не відразу стали обслуговувати за так званими "паспортами", виданими жителям ОРДЛО.

Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС РФ Володимир Іванов підтвердив виданню, що Росія вважає жителів ОРДЛО "все одно іноземцями, громадянами України". "Вони приїжджають, знаходяться тут 90 днів, потім на такий же термін повинні виїхати", - уточнив він.

При цьому, за словами одного з бойовиків "ДНР", на практиці ці особи не заповнюють міграційну карту.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР". Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.