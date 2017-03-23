Росія на знак протесту відмовилася транслювати "Євробачення" У РФ обурені рішення СБУ про заборону на в'їзд в Україну своїй конкурсантці

У 2017 році в Росії не транслюватиме музичний конкурс "Євробачення", який відбудеться в Києві.

Фото: 1tv.com.ua

Таке рішення прийняли керівники найбільших російських медіахолдингів, повідомляють російські змі. Рішення стало відповіддю на заборону СБУ три роки в'їжджати на територію України російській конкурсантці Юлії Самойловій. Нагадаємо, що Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій. В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним". Зазначимо, виконавчий директор конкурсу "Євробачення" Йон Ола Санд зауважив, що в питанні участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення повинна приймати українська влада.

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