Росія погрожує Україні заходами у відповідь на введення біометричного контролю
Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, інформують "РИА Новости".
"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають в Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - сказав він.
За його словами, борг Росії попередити, що "відповідні кроки обов'язково послідують".
Клінцевич також заявив, що в Росії працює 4 млн українців і "когось із них доведеться ввічливо попросити покинути РФ".
Як повідомлялося раніше, РНБО ініціює введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.
У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.
Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.
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