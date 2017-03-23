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Росія відмовилася від пропозиції організаторів "Євробачення" про дистанційний виступ Самойлової

Росія дорікнула організаторам Євробачення небажанням дотримуватися свого регламенту щодо Самойлової
Перший канал РФ відхилив пропозицію Європейського мовного союзу про організацію дистанційної участі в Євробаченні російської учасниці Юлії Самойлової, якій заборонено в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму.
Росія відмовилася від пропозиції організаторів "Євробачення" про дистанційний виступ Самойлової Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"Ми вважаємо дивним пропозицію дистанційного участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змістом заходи, неухильним правилом якого є виступ у живому ефірі на сцені "Євробачення", - цитує відповідь Першого каналу видання Медуза.

Росія наполягає, що організатори Євробачення повинні організувати можливість виступу Самойлової у відповідності зі своїм регламентом.

Сьогодні Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУзаборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко наполягає, що в Україні заборонені як гастролі, так і телепередачі за участю персон нон грата, тому телеміст Самойлової також неможливий.

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23 03 2017 20:58
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