Росія відмовилася від пропозиції організаторів "Євробачення" про дистанційний виступ Самойлової

Перший канал РФ відхилив пропозицію Європейського мовного союзу про організацію дистанційної участі в Євробаченні російської учасниці Юлії Самойлової, якій заборонено в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму.

"Ми вважаємо дивним пропозицію дистанційного участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змістом заходи, неухильним правилом якого є виступ у живому ефірі на сцені "Євробачення", - цитує відповідь Першого каналу видання Медуза.

Росія наполягає, що організатори Євробачення повинні організувати можливість виступу Самойлової у відповідності зі своїм регламентом.

Сьогодні Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУзаборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.

Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко наполягає, що в Україні заборонені як гастролі, так і телепередачі за участю персон нон грата, тому телеміст Самойлової також неможливий.