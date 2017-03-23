Росія відмовилася від пропозиції організаторів "Євробачення" про дистанційний виступ Самойлової
"Ми вважаємо дивним пропозицію дистанційного участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змістом заходи, неухильним правилом якого є виступ у живому ефірі на сцені "Євробачення", - цитує відповідь Першого каналу видання Медуза.
Росія наполягає, що організатори Євробачення повинні організувати можливість виступу Самойлової у відповідності зі своїм регламентом.
Сьогодні Європейський мовленнєвий союз (EBU) запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.
Нагадаємо, вчора Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.
В свою чергу, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".
В Європейській мовній спілці (EBU) в Женеві поважають рішення СБУзаборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу.
Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко наполягає, що в Україні заборонені як гастролі, так і телепередачі за участю персон нон грата, тому телеміст Самойлової також неможливий.
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