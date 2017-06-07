Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо КНДР, - ЗМІ

Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН, яка рішуче засуджує запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Росія заблокувала заяву, адже у ній йдеться саме про запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - повідомляє Associated Press з посиланням на дипломатів ООН.

Заступник посла Росії в ООН заявив, що запуск ракети вимагає ретельного роз’яснення та розслідування, а також вказав, що ймовірно, це була ракета середньої дальності.

Раніше повідомляли, що США можуть застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.

4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.