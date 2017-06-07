Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо КНДР, - ЗМІ
Росія заблокувала заяву, адже у ній йдеться саме про запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - повідомляє Associated Press з посиланням на дипломатів ООН.
Заступник посла Росії в ООН заявив, що запуск ракети вимагає ретельного роз’яснення та розслідування, а також вказав, що ймовірно, це була ракета середньої дальності.
Раніше повідомляли, що США можуть застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.
4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.
За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.
Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.
Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
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