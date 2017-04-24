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США ввели санкції проти понад 270 вчених в Сирії за роботу над хімічною зброєю

У Сполучених Штатах заявили, що не терпітимуть застосування хімічної зброї жодною зі сторін
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело санкції проти 271 співробітника Сирійського науково-дослідного центру.
США ввели санкції проти понад 270 вчених в Сирії за роботу над хімічною зброєю Фото: defensetech.org

Про це оголосив міністр фінансів Стівен Мнучін, передає "Інтерфакс-Україна".

Вчені потрапили у санкційний список, так як, за даними США, брали участь у роботі над хімзброї в Сирії.

"Наше послання полягає в тому, що ми не потерпимо застосування хімічної зброї якої б то не було зі сторін", - сказав міністр.

Мнучін підкреслив, що вводяться санкції - відповідь Вашингтона на хіматаку.

Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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