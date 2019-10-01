Суд Росії розгляне продовження арешту українських моряків 15 січня, - адвокат
"Слідчі СУ ФСБ тільки що сповістили адвокатів нашої команди захисту військовополонених українських моряків, що судові засідання з розгляду клопотань слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків відбудуться 15 січня в Лефортовському районному суді міста Москви. Початок судових засідань о 9:30", - повідомляє Микола Полозов, який координує захист українських військовополонених моряків, у Facebook.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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