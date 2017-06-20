Супрун не бачить потреби для надзвичайно стану у Львові

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляє, що на цей час не бачить потреби в оголошенні у Львові надзвичайної екологічної ситуації через проблеми з вивезенням сміття.

За словами в.о. міністра, проведені на місцях скупчення сміття аналізи ґрунту засвідчили високий рівень бактерій.

"Ми вже провели аналізи ґрунту на сміттєвих майданчиках у Львові і ми побачили що є дуже високий рівень бактерії і це є дуже небезпечно. І частина сміттєвих майданчиків розташовані недалеко від дитячих майданчиків, де бавляться діти. Ми дуже переживаємо, що швидко буде захворювання", – сказала Супрун під час візиту до Львова.

За словами Супрун, її колега з Українського католицького університету розповіла, що частина жителів її будинку мають проблеми з бронхами.

"Я була в УКУ і там одна моя знайома показала мені фотографію з вікна її квартири – стоїть повно сміття. І вона казала, що і вона, і в її будинку є багато людей, які захворіли на бронхіт, а вона має пневмонію. Я думаю, це вже показує наслідки на здоров’я наших людей", – додала Уляна Суппун.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.