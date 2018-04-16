Трамп хоче якнайшвидшого повернення військ США з Сирії

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого повернення американських військ з Сирії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, пише DW.com.

Місія США не змінилася, підкреслює вона.

"Ми вирішили повністю знищити ІДІЛ і створити умови, які допоможуть запобігти поверненню угруповання", - сказала Сандерс.

За її словами, Вашингтон очікує від союзників, що ті візьмуть на себе більше відповідальності у військовій і фінансовій сферах для забезпечення безпеки в регіоні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон в ефірі телеканалу BFM TV запевняв, що переконав Трампа в необхідності залишити американські війська в Сирії "на тривалий період".

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale. Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна. Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп назвав удари по Сирії "виконаною місією". У Пентагоні зазначили, що ракетні удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії знищили всі задані цілі.

Раніше Генштаб РФ повідомляв, що сирійська протиповітряна оборона (ППО) перехопила 71 крилату ракету зі 103, які застосували США, Велика Британія і Франція.