У "Народному фронті" кажуть, що Сироїд повинна написати заяву на звільнення

У "Народному фронті" заявляють, що виступ співробітників Національної поліції у парламенті був законною доречною ініціативою депутатів.

Тому віце-спікер Сироїд має дотримуватися Регламенту та не задовольняти інтереси “Самопомочі”, повідомляє сайт "Народного фронту".

"Коаліція обурена неправомірною поведінкою заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд на ранковому пленарному засіданні 15 березня. Головуючи, пані Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В. Парасюк. На підтримку цієї ініціативи виступили три фракції парламенту. Тож головуючий, відповідно до Регламенту ВР, був зобов’язаний винести її на розгляд народних депутатів, і – у випадку 150 голосів “за”, - надати слово запрошеним. Це законна практика, яка завжди застосовувалася у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні партії.

У "Народному фронті" заявляють, що "надалі, ігноруючи вимоги Регламенту, віце-спікер Сироїд взагалі оголосила про закриття засідання. Відтак фракції коаліції прийняли рішення продовжити роботу у форматі зборів коаліції в сесійному залі. Натомість Оксана Сироїд заявила, що “злякалася”, і почала нагнітати конфліктну ситуацію навколо нібито присутності “органів правопорядку” в сесійній залі (хоча йшлося про лише чотирьох неозброєних офіцерів, запрошених депутатами)".

"У дивних незаконних діях віце-спікера Сироїд не можна не помітити політичного підтексту. Парламентарі запросили поліцейських для виступу, щоби вислухати іншу сторону конфлікту, який відбувся в ніч з 14 на 15 березня в зоні АТО. Цей конфлікт зі стріляниною є очевидним наслідком деструктивної кампанії, розгорнутої депутатами від “Об’єднання “Самопоміч”. Оксана Сироїд теж представниця “Самопомочі”. Однак, після обрання заступником Голови ВР вона мусила вийти з партії й відмовитися від захисту вузькопартійних інтересів. На жаль, сьогодні ми не побачили від пані Сироїд її посадової політичної незалежності. Не побачили, щоб Оксана Іванівна сприяла парламентському контролю над правоохоронцями через заслуховування свідчень гвардійців", - йдеться на сайті "Народного фронту".

У той же час "Народний фронт" нагадує, "як один із представників "Самопомочі" Єгор Соболєв, погрожуючи гранатою, намагався провести у Верховну Раду сторонніх осіб, аби всупереч законам України призначити перевибори у Кривому Розі. Тоді пані Сироїд не обурювалася через порушення норм регламенту. На відміну від сьогоднішньої ситуації, що є додатковим свідченням заангажованості".

"Зухвале порушення Регламенту віце-спікером Верховної Ради України є підставою для звільнення Оксани Сироїд із займаної посади", - вважають у "Народному фронті".

Врешті-решт, у партії вважають, що Сироїд сама повинна написати заяву та піти із займаної посади.

Нагадаємо, що в ході ранкового засідання три фракції (БПП, НФ, РПЛ) закликали дати слово поліцейським, які стали учасниками інциденту на блокпосту в Слов'янську за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

Поліцейські вийшли до трибуни разом з депутатами, а віце-спікер Оксана Сироїд, яка вела засідання, закрила засідання. Втім, військові з трибуни все-таки виступили. Глава фракції БПП Ігор Гринів заявив, що хоч засідання Ради закрито, можна провести раду депутатів, ініційований коаліцією. Станом на зараз, засідання парламенту закрито.

Згодом Сироїд пояснила своє рішення закрити пленарне засідання Ради після ініціювання виступу в парламенті поліцейських Донецької області.

У свою чергу парламент розгляне позбавлення Оксани Сироїд посади віце-спікера Верховної Ради.