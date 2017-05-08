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У неділю в Україні грози, зливи і навіть град, - ДержНС

Град очікується в західних областях
У неділю, 6 серпня, в Україні прогнозують грози, зливи і навіть град.
У неділю в Україні грози, зливи і навіть град, - ДержНС Фото: Matt Granz

На правобережжі очікують грози, а в західних областях може випасти град.

"6 серпня на правобережжі України грози. У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с, місцями до 24 м/с", - повідомляє прес-служба ДержНС.

Відомо, що спека триватиме до кінця першої декади серпня.

Як повідомляв iPress.ua, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.  Раніше, у Луцьку на зупинці громадського транспорту від спеки померла людина.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.

 
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05 08 2017 15:54
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