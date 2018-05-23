У ПАРЄ вимагають негайно звільнити Сенцова

Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо гуманітарних наслідків війни в Україні Егідіюс Варейкіс закликав негайно звільнити засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Пан Сенцов був затриманий в Криму в 2014 році, засуджений військовим судом в Ростові-на-Дону після спірного і широко розкритикованого судового процесу до 20 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму", - наголосив доповідач, передає "Європейська правда".

"Десять днів тому він почав безстрокове голодування, і я хвилююся за його здоров'я. Я закликаю негайно звільнити його з гуманітарних міркувань", - йдеться у заяві Варейкіса.

Варейкіс нагадав про резолюцію ПАРЄ, схвалену на початку цього року на основі його доповіді. У документі міститься заклик до звільнення всіх українських в’язнів, утримуваних та ув'язнених в Росії та в анексованому Криму, а також до спостереження за їхнім станом здоров’я та умовами утримування незалежними міжнародними спостерігачами.

Варейкіс наголошує, що Сенцов є одним із 64 українських в'язнів, які були притягнуті до відповідальності на "політично вмотивованій основі".

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.