У прокуратурі назвали свідків у "справі Януковича" про держзраду: Аваков, Яценюк, Наливайченко

"Це посадові особи, які займали свої посади раніше, зараз займають, це військовослужбовці, які проходили військову службу на території Автономної республіки Крим і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов", - повідомив Руслан Кравченко

По справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича свідчення будуть давати колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, глава МВС Арсен Аваков, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко та інші високопоставлені особи.

Всього будуть свідчити понад 100 осіб.

"Це посадові особи, які займали свої посади раніше, зараз займають, це військовослужбовці, які проходили військову службу на території Автономної республіки Крим і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов", - заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко в ефірі "5 каналу".

Крім того, він назвав прізвища українських чиновників: "Глава РНБО Турчинов, Наливайченко буде, Аваков буде, Парубій, він допитаний під час досудового розслідування, Яценюк допитаний під час досудового розслідування. Всі ці свідки будуть викликатися до суду".

Раніше сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко "встановлює чіткі терміни" в справі Януковича - зокрема, 24 серпня. У Генпрокуратурі таку заяву спростували.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту Віктора Януковича, який попросив організувати його участь у підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.