Україна висловила підтримку діям США в Сирії

Київ підкреслює, що будь-яке застосування хімічної зброї є кричущим порушенням міжнародного права і військовим злочином, винні в його застосуванні в Сирії повинні бути безумовно притягнуті до відповідальності

Україна підтримує дії США в Сирії для запобігання військових злочинів в подальшому.

"Дії США мають бути підтримані для запобігання подальших військових злочинів режиму, зокрема проти мирного населення", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, повідомляє "Слово і Діло".

Київ підкреслює, що будь-яке застосування хімічної зброї є кричущим порушенням міжнародного права і військовим злочином, винні в його застосуванні в Сирії повинні бути безумовно притягнуті до відповідальності.

"Безкарність порушника міжнародного права, що застосовує хімічну зброю, веде до подальших злочинів з його боку... Спонсори і ті, хто покривають злочинний сирійський режим, також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії", - йдеться в заяві.

Також у відомстві зазначили, що блокування Росією роботи Радбезу ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.