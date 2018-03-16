Великобританія готує аналог "списку Магнітського": в Абрамовича можуть конфіскувати "Челсі"

За даними ЗМІ, відповідна ініціатива виникла ще до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля

Власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович може постраждати в результаті отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.

Британська влада готує аналог "списку Магнітського" - закону, який накладе персональні санкції на замішаних у корупції росіян, що вивели свої гроші на Захід, пише The Times.

Якщо буде з'ясовано, що Абрамович набував активи в Англії за здобуті незаконним шляхом гроші, то він може піддатися санкціям аж до повної конфіскації активів - в тому числі і "Челсі". Також санкції можуть зачепити футбольний клуб "Арсенал", акціонером якого є олігарх Алізер Усманов.

Раніше видання The Daily Telegraph також писало, що відносно російських офіційних осіб, причетних до корупції і порушень прав людини, британська влада може ввести більш жорсткий режим санкцій.

За її даними, глава МЗС Великобританії Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ країни Ембер Радд узгодили плани щодо прийняття національного аналога "акту Магнітського". Як зазначає газета, відповідна ініціатива виникла ще до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Цей захід підтримують Лейбористська партія і все більше число консерваторів, включаючи парламентарія Річарда Беньона. За його словами, прийняття подібного закону дозволить Палаті громад послати "чіткий сигнал" всім тим, хто залучений в порушення прав людини. Цим особам може бути заборонений в'їзд в країну, а на їх активи накладені економічні санкції.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США. В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських чиновників.

Раніше хімік Віл Мірзаянов, колишній співробітник російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розроблявся "Новачок", заявляв, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли цією нервово-паралітичною речовиною. Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.