Великобританія висловила подяку Україні за висилку російських дипломатів
Про це посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму Twitter.
"Дякую Павлу Клімкіну (главі українського МЗС, - ред.) та Петру Порошенку за те, що ви стоїте з Великобританією перед обличчям неприйнятної поведінки Росії", - написала Гоф.
При цьому вона зробила репост повідомлення у Twitter Клімкіна про рішення України вислати 13 російських дипломатів в координації з друзями і партнерами в демократичному трансатлантичному співтоваристві.
Зазначимо, що Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.
Також про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві та Латвії.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала рішення низки країн вислати російських дипломатів, а Борис Джонсон заявив, що "Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно".
Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія вишле з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.
МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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