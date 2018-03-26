Великобританія висловила подяку Україні за висилку російських дипломатів

Посол Великої Британії зазначила, що "Україна стоїть разом із Британією перед обличчям неприйнятної поведінки Росії"

Велика Британія дякує Україні за рішення вислати російських дипломатів.

Про це посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму Twitter.

"Дякую Павлу Клімкіну (главі українського МЗС, - ред.) та Петру Порошенку за те, що ви стоїте з Великобританією перед обличчям неприйнятної поведінки Росії", - написала Гоф.

При цьому вона зробила репост повідомлення у Twitter Клімкіна про рішення України вислати 13 російських дипломатів в координації з друзями і партнерами в демократичному трансатлантичному співтоваристві.

Зазначимо, що Україна прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Також про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві та Латвії.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала рішення низки країн вислати російських дипломатів, а Борис Джонсон заявив, що "Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно".

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія вишле з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.