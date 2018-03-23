Влада Каталонії не змогла призначити нового главу регіону

Представник партії Junts per Catalunya, колишній представник уряду автономії Жорді Туруль не зміг отримати абсолютну більшість голосів у парламенті для обрання новим главою женералітату.

Про це повідомляє El Mundo.

За нього проголосували сепаратистські партії Junts per Catalunya і Esquerra de Catalunya. Водночас ліва сепаратистська партія CUP не голосувала за кандидатуру Туруля, що завадило його обранню. До абсолютної більшості йому не вистачило чотирьох голосів.

Жорді Туруль ще має другий шанс бути обраним – через 48 годин парламент Каталонії має провести другий тур голосування. За звичних обставин перешкод до обрання Туруля главою уряду вже не лишалося б, оскільки у другому турі голосування достатньо простої більшості голосів.

Однак у п’ятницю суддя Верховного суду Пабло Льярена може оголосити про арешт Туруля і це завадить йому бути присутнім у парламенті Каталонії у суботу, коли має відбутися другий тур голосування.

Якщо протягом найближчих двох місяців з дня першого голосування за нового главу уряду каталонський парламент не зможе обрати того, хто очолить регіон, він буде розформований, а в країні проведуть нові парламентські вибори.

Нагадаємо, на початку березня колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що відмовляється брати участь у виборах президента Женералітату Каталонії, і висунув на цю посаду затриманого керівника громадської організації Національна каталонська асамблея Жорді Санчеса.

Однак Верховний суд Іспанії залишив у в'язниці каталонського лідера Жорді Санчеса, який перебуває там з жовтня через звинувачення у сепаратизмі.

Як відомо, парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.

На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.

Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.