ЄБРР запропонував нові кандидатури до керівництва "Нафтогазу"

Звільнення незалежних членів Спостережної ради "Нафтогазу" у вересні цього року викликало занепокоєння міжнародних експертів та урядовців

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) передав Україні перелік нових незалежних кандидатів до Спостережної ради "Нафтогазу".

"Ми надали уряду перелік можливих кандидатур. Це особи, які, на нашу думку, є зацікавленими і зможуть сформувати нову раду якомога швидше. Ми зараз чекаємо на відповідь уряду", - повідомив президент ЄБРР Сума Чакрабарті в інтерв’ю "Голосу Америки".

Звільнення незалежних членів Спостережної ради "Нафтогазу" у вересні цього року викликало занепокоєння міжнародних експертів та урядовців.

Тепер "Нафтогаз" має "просувати реформу корпоративного управління "Нафтогазу" вже з новим складом директорів", - стверджує Чакрабарті.

Очільник ЄБРР наголосив на необхідності зрозуміти причини відставки незалежних членів ради. На думку Чакрабарті, це рішення могло бути пов’язане з "розчаруванням тим, як приймаються рішення", він також відзначив "недостатню прозорість комерційної дисципліни", що може створювати нерівні умови для партнерів "Нафтогазу".

Важливим фактором могло стати побоювання того, що вимога подавати електронні декларації на рівні з держслужбовцями передбачає кримінальну відповідальність за будь-які помилки.

"Це – спільна проблема в багатьох країнах, де ми проводимо свою діяльність. Достатньо часто в деяких культурах, якщо ти робиш помилку, ти боїшся переслідувань. Це – ключове питання: ми маємо його вирішити. Це не тільки для України, але важливе питання всюди. Це в культурі, яка походить зі старого комуністичного способу дії. Це означає, що люди не хотітимуть приймати рішення, бо якщо вони зроблять помилку – а в житті помилки трапляються – їх буде покарано. Мусимо розібратись з цим не тільки в "Нафтогазі", але і в державних підприємствах в Україні та інших місцях", - заявив Чакрабарті.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради "Нафтогазу України", незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

Згодом з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.

У ЄБРР також заявили, що затягування з формуванням незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України" може зірвати заплановане продовження програми кредитування.