Зайцева каже, що їй шкода постраждалих людей

Підсудна висловила сподівання, що її батьки зможуть допомогти постраждалим

Підозрювана у скоєнні ДТП у Харкові Олена Зайцева сказала, що їй дуже шкода, що в результаті ДТП постраждали люди.

Підсудна висловила сподівання, що її батьки зможуть допомогти постраждалим, повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, зараз суд обирає запобіжний захід Зайцевій.

У Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст. 63 Конституції України.