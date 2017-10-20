Зайцева каже, що їй шкода постраждалих людей
Підсудна висловила сподівання, що її батьки зможуть допомогти постраждалим, повідомляє "112 Україна".
Нагадаємо, зараз суд обирає запобіжний захід Зайцевій.
У Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.
19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
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